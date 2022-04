Maratonul caricaturilor, la Sibiu. Un cunoscut grafician a realizat sute de portrete in decurs de doua zile

Peste 200 de caricaturi au fost realizate in doua zile de Gogu Neagoe, un caricaturist cunoscut toata in lumea din tara sau strainatate. S-a intamplat in cadrul manifestarilor dedicate Zilei Politiei Romane organizate la Sibiu, in perioada 24-26 martie 2022. Sute de copii din Sibiu au stat la rand sa obtna un portret realizat de celebrul caricaturist Gogu Neagoe. Piata Habermann din Sibiu au devenit un atelier de portrete si au fost realizate 200 de portrete pentru sute de copii de la scoli si ... citeste toata stirea