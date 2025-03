Maratonul de la Sibiu se intreaba anul acesta: "Cine suntem noi?"

Maratonul International Sibiu (MIS) a anuntat ca editia din acest an lanseaza o "provocare introspectiva comunitatii" prin intrebarea "Cine suntem noi?"Evenimentul, aflat la a 14-a editie anuala, va avea loc in perioada 24-25 mai si "va transforma aceasta intrebare intr-un fir rosu al unei editii memorabile, care imbina sportul, cultura si impactul social", dupa cum transmite comunicatul emis de Fundatia Comunitara Sibiu."14 ani de Maraton International in Sibiu: o editie despre comunitate ... citește toată știrea