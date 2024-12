Marea MosMondeala, eveniment care sprijina cauzele umanitare

In data 16 decembrie, ora 19, suntem invitati in Targul de Cracin, de Clubul Sportiv Comunitar Sibiu la Marea MosMondeala, eveniment care are loc in fiecare an si sprijina diverse cauze. Anul acesta fondurile se vor duce spre "Zburatorii", echipa care joaca baschet in scaun rulant."Pe 16 decembrie, te provocam sa sari in aer si sa zambesti pana te dor obrajii, ca un adevarat Mos Craciun. In plus, alergand, ii sustii si pe #Zburatorii, echipa noastra draga care joaca baschet in scaun rulant si ... citește toată știrea