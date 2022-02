Marturisirea credintei cu supletea sfinteniei asumate in Hristos

O noua aparitie editoriala care bucura si lumineaza sufletul cu taina marturisirii Ortodoxiei. A aparut in traducerea din limba sarba a lui Nicola Savici volumul Sfantului Nicolae Velimirovici, Credinta in Evanghelie. Suta de capete de la Liubostinia (Ed. Sophia, Bucuresti, 2020, 118 pg.). Ramas printre credinciosii sarbi in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, Sfantul Nicolae Velimirovici avea sa primeasca domiciliul obligatoriu la Liubostina, un drum al Patimirii ce avea sa sfarseasca, ... citeste toata stirea