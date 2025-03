Masa lemnoasa din fondul forestier al orasului Avrig: cat se va recolta si cu ce destinatie?

S-a stabilit volumul de masa lemnoasa ce va fi recoltat din fondul forestier proprietate orasului Avrig de catre Regia Publica Locala Ocolul Silvic "Izvorul Florii" Avrig RA, in cursul anului 2025.Printr-o hotarare adoptata recent de Consiliul Local Avrig s-a aprobat ca, in cursul acestui an, valorificarea volumului de masa lemnoasa prevazut in amenajamentele silvice sa se efectueze tinand cont de restrictiile impuse in baza masurilor de conservare a padurii proprietatea publica a orasului, ... citește toată știrea