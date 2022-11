Masa rotunda despre viitorul Bulevardului Victoriei, marti, de Ziua Mondiala a Urbanismului

Asociatia pentru Infrumusetarea Orasului Sibiu (AIOS) continua dezbaterile cu privire la viitorul bulevardului Victoriei, in contextul in care in urma cu o luna a prezentat, in cadrul Primariei Municipiului Sibiu, un proiect de transformare a bulevardului intr-unul prioritar pentru deplasarile nemotorizate, oferind o alocarea echitabila a spatiilor catre toate categoriile de utilizatori. Marti, de Ziua Mondiala a Urbanismului, coordonatorii proiectului prezinta analizele si propunerile la ... citeste toata stirea