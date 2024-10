"Masa sanatoasa" pentru intreg anul scolar, la Talmaciu

Pana la sfarsitul anului scolar 2024 - 2025, elevii si prescolarii inscrisi la unitatile de invatamant aflate in subordinea Liceului Tehnologic "Johannes Lebel" Talmaciu vor beneficia, in fiecare zi de cursuri, de cate o portie de mancare calda si un fruct.Prin Hotararea nr. 117/2024, adoptata de Consiliul Local al orasului Talmaciu in cadrul sedintei ordinare din luna septembrie, s-a aprobat derularea Programului National "Masa sanatoasa" la liceul, scolile si gradinitele din oras pentru ... citește toată știrea