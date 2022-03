Masca de protectie ramane obligatorie in Spitalul Judetean Sibiu: Este evident ca virusul nu a disparut peste noapte

Reprezentantii Spitalului Judetean Sibiu au transmis, luni, o serie de masuri care raman in vigoare, chiar daca s-a decis ridicarea starii de alerta. "Ridicarea starii de alerta la nivel national nu inseamna ca virusul SARS-CoV2 a disparut", au transmis reprezentantii unitatii medicale, explicand ca masca de protectie ramane obligatorie in unitate. "In urma ridicarii starii de alerta la nivel national, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu informeaza cetatenii ca, in cadrul celei mai mari ... citeste toata stirea