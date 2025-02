Masuri de siguranta pentru protestul din acest weekend. Ce recomandari au jandarmii sibieni

Inspectoratul de Jandarmi Judetean a anuntat sambata care vor fi masurile specifice, pentru asigurarea ordinii publice si protectia participantilor, la protestul programat duminica, 9 februarie in Piata Mare din Sibiu.Jandarmeria va garanta siguranta atat a manifestantilor, cat si a celor care se afla in zona. In plus, se va pune un accent deosebit pe prevenirea si gestionarea prompta a oricaror fapte antisociale, iar dialogul va fi utilizat ca principal instrument pentru mentinerea unui ... citește toată știrea