Accidentul teribil petrecut sambata dimineata, la intersectia drumului Sibiu - Rasinari cu soseaua care duce la Cisnadioara, in care si-au pierdut viata patru persoane, aduce in discutie o problema veche, legata de pericolele existente in trafic. Daca cei ce ruleaza pe sensul de mers spre Rasinari si vor sa vireze la stanga spre Cisnadioara au vizibilitate buna si pot evita accidentele, cei care vor sa iasa dinspre Cisnadioara pe sensul de mers spre Sibiu nu sunt in siguranta, din cauza ... citeste toata stirea