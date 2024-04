"Meciul prieteniei NATO-20" deschide apetitul sibienilor pentru fotbalul de sala

Fotbalul sibian isi are sorgintea in joaca tinerilor si copiilor din cartierele cetatii, cu preponderenta in zonele invecinate de malul Cibinului si spre Gusterita. Cartierul Terezian era unul generos in spatii de joaca. Maidanul a ramas popular tocmai pentru faptul ca aici se putea "bate mingea" pe orice teren: de pamant batatorit, de zgura sau cu iarba , fiind necesari doar patru tarusi pentru marca portile si o minge. Jocul era numit popular miuta. De acolo pana la mini-fotbal, actualmente ... citește toată știrea