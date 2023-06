Joi, 15 iunie 2023, a avut loc la sediul Primariei Medias premierea elevilor medieseni care au obtinut rezultate deosebite in cadrul concursurilor si campionatelor nationale si internationale, pe parcursul anului scolar anterior.Cei 11 elevi meritorii au fost premiati de catre primarul municipiului Medias, dl. Gheorghe Roman, in cadrul unei ceremonii organizate in Sala de Sedinte a municipalitatii. Acestia au primit atat diplome de excelenta, cat si un premiu in bani, pentru rezultatele ... citeste toata stirea