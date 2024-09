Medic de la Spitalul CFR, acuzat de 13 cazuri de luare de mita

Un medic in varsta de 52 de ani, de la Spitalul Spitalului General C.F. Sibiu a fost retinut pentru savarsirea a 13 infractiuni de luare de mita, transmite Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu.Astfel, joi, procurorul a dispus retinerea unui medic in varsta de 52 de ani, pentru savarsirea a 13 infractiuni de luare de mita, prev. de art. 289 alin.1 C.penal, raportat la art. 6 din legea nr. 78/2000. Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat ca, in perioada iunie-august 2024, ... citește toată știrea