Sibienii care doresc sa renunte la fumat pot beneficia de medicatie antifumat gratuita, oferita de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu. Medicii pneumologi vin in sprijinul pacientilor cu sfaturi antifumat si medicatie in limita donatiilor obtinute in cadrul campaniei antifumat "Luna Mai, luna de constientizare a efectelor fumatului asupra sanatatii plamanilor". De altfel, in cadrul campaniei antifumat, zeci de persoane au optat sa renunte la consumul de tutun, cu ajutorul solutiilor pentru ... citeste toata stirea