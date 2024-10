Medicul Liliana Coldea scapa de arest - Va fi cercetata sub control judiciar

Curtea de Apel Alba Iulia a admis astazi contestatia formulata de Liliana Coldea impotriva masurii arestului preventiv. In urmatoarele 60 de zile, Liliana Coldea va fi cercetata sub control judiciar.Liliana Coldea a fost retinuta in cursul zilei de 26 septembrie. Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat ca in perioada iunie-august 2024, Liliana Coldea, in calitate de medic in cadrul Spitalului General C.F. Sibiu, a primit bani si bunuri cu titlu de mita, din partea pacientilor ... citește toată știrea