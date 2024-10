Mediesan retinut pentru conducere sub influenta alcoolului

Un barbat din Medias a fost retinut luni, pentru 24 de ore, de catre politistii din cadrul Politiei Municipiului Medias. El este cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influenta bauturilor alcoolice, fapta prevazuta si pedepsita de Codul Penal.In fapt, pe 3 octombrie, soferul unui autoturism (un localnic in varsta de 58 de ani) a fost implicat intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale (a efectuat manevra de mers inapoi si a acrosat un autoturism parcat in fata unui imobil), ... citește toată știrea