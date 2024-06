Meniul zilei la Sibiu, sau cum sa mananci (ceva mai ieftin). Asta doar daca ti se ofera

Nu stim cand a avut loc primul boom al ofertei de "meniul zilei", la restaurante in general si la cele sibiene in special, dar a avut succes. Era avantajos din ambele parti, ale clientului si celui care oferea asa ceva. Tu ca client, puteai lua intr-un restaurant, mai serios sau mai modest, oferta numita "meniul zilei" care continea felurile 1 si 2 plus salata, plus, uneori, desert, la un pret mai redus decat daca faceai comenzi separate pentru fiecare sortiment. Cantitatea era multumitoare, ... citește toată știrea