"MENTORII", o comedie spumoasa despre "expertii" din online

Lansata pe 28 februarie in cinematografele din intreaga tara, comedia "MENTORII" a devenit rapid filmul preferat al publicului inca din primul weekend, 60% dintre cei care au mers la cinema alegand aceasta comedie.Produsa de Magic Maker Media House, parte a grupului UNTOLD Universe, in colaborare cu Headline Management, comedia "MENTORII" este un film in care umorul savuros, situatiile comice si absurde si personajele carismatice se imbina perfect. Este o poveste plina de haz si invataminte,