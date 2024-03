Mesaje de Ziua Internationala a Femeii, adresate de autoritati

Din 1977 si pana in prezent, in fiecare an, pe 8 martie este sarbatorita Ziua Internationala a Femeii conform deciziei ONU.Aceasta zi reprezinta nu doar o sarbatoare, ci si o oportunitate de a onora drepturile femeilor, pentru care generatii intregi au luptat cu determinare si convingere, dar si de a condamna ferm discriminarea si violenta care inca persista in lume.Toate femeile, indiferent de statut social sau religie, merita recunoastere si respect pentru contributia lor esentiala in ... citește toată știrea