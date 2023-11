Toamna continua sa ne ofere surprize placute si ne mai aduce o saptamana cu temperaturi pe care, pana acum, eram obisnuiti sa le gasim in vacante petrecute in vreun colt de Italie ori in pragul Adriaticii. Inceputul acestei saptamani va fi cu vreme frumoasa, temperaturi maxime de 17 grade, dar cu vant ce poate atinge 45-55 km/h in zonele joase si 70-90 km/h pe creste, si unele averse. Mijlocul saptamanii va aduce o racorire a vremii, pentru ca spre week-end vremea sa se incalzeasca din nou. ... citeste toata stirea