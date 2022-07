Metodele prin care 20 politisti rutieri din Sibiu luau mita de la soferi. Sunt judecati pentru 191 infractiuni

Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu a trimis in judecata dosarul in care zeci de agenti de circulatie din Sibiu, din cadrul Biroul de Drumuri Nationale si Europene al Serviciul Rutier, sunt acuzati de luare de mita, abuz in serviciu si favorizarea infractorului. Este vorba despre celebrul caz de coruptie in masa de la Sibiu, in care mai multi politisti "s-au manjit" sub pretextul ca aveau nevoie de bani pentru a sponsoriza echipa de fotbal a Politiei Sibiu. "Buboiul" de la Politia Rutiera ... citeste toata stirea