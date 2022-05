Microbuz cu cinci pasageri straini, ce tracta un alt microbuz pe o platforma, rasturnat pe DN1, in Sibiu

Accidentul rutier s-a produs joi seara, 19 mai, in afara localitatii Cristian din Sibiu, traficul pe DN 1 fiind ingreunat din aceasta cauza. Sase persoane au fost implicate in acest eveniment. Microbuzul s-a rasturnat la km 323 + 800 m, la coborarea de pe Hula Sacelului. Autovehiculul era condus dinspre Saliste spre Cristian. In urma incidentului, traficul pe DN1 s-a blocat pe sensul Sibiu - Saliste. "Este vorba despre un microbuz destinat transportului de persoane, cu o capacitate 8+1, in care ... citeste toata stirea