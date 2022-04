Mieii isi dau lana pe nimic, dar carnea pe 45-60 de lei/kg

Ultima saptamana a Postului inseamna declansarea operatiunilor de mobilizare pentru Pasti. De la curatenia generala, pana la aprovizionarile furibunde, romanii intra in febra pregatirilor. Pentru cei mai multi, capul de afis al mesei festive este mielul. Preparat sub forma de drob, ciorba, friptura sau tocana, carnea de miel e cea mai cautata in aceasta perioada. Cum majoritatea produselor alimentare s-au scumpit, nici pretul animalului sacrificat de Pasti nu putea scapa de avalansa majorarilor. ... citeste toata stirea