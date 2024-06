Miercuri cu furt si scandal la Sibiu. Faptasii au fost retinuti

Miercuri, politistii sibieni din cadrul Biroului de Investigatii Criminale au retinut o persoana in varsta de 23 de ani, din Sibiu, cercetat penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt.Barbatul este banuit ca, in noaptea de 4 spre 5 iunie ar fi sustras 20.000 de lei dintr-un autoturism parcat pe o strada din municipiul Sibiu.Politistii au luat masura retinerii persoanei in cauza pentru 24 de ore, urmand a fi prezentata unitatii de parchet competente pentru aplicarea unei masuri ... citește toată știrea