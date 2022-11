Miercuri debuteaza cea de-a XXIV-a editie a Festivalului "Ioan Macrea"

Prin traditie, la sfarsit de toamna ansambluri folclorice reprezentative pentru Romania se reunesc la festivalul ce poarta numele maestrului Ioan Macrea, fondator al Junilor Sibiului. Bunul obicei este pastrat si in acest an, festivalul desfasurandu-se in 23, 24 si 25 noiembrie 2022, ora 18, la Centrul Cultural "Ion Besoiu" din Sibiu.Venind in intampinarea solicitarilor primite de la spectatori din tara si de peste hotare, toate spectacolele vor fi transmise live, pe internet. "Ne dorim ca un ... citeste toata stirea