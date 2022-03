Mihai Macaveiu: "500 de milioane de euro vor fi investititi intr-o industrie a viitorului"

"Romania se afla in fata unei mari oportuntati de dezvoltare. Ministerul Economiei a inregistrat, la finalul saptamanii trecute, o reusita remarcabila. Am transmis, alaturi de colegii mei, notificarea la Comisia Europeana privind proiectele care au fost selectate in a participa la cel mai mare proiect finantat din bani europeni. 500 de milioane de euro este finantarea acordata de Ministerul Economiei prin PNRR pentru un ambitios program de cercetare, inovare si dezvoltare in domeniul ... citeste toata stirea