Mii de sibieni, au luat apa sfintita la Slujba de Boboteaza din Piata Mare

Mii de sibieni au fost prezenti vineri, la slujba Aghesmei Mari in Piata Mare din Sibiu, incepand cu ora 12.00.Sarbatoarea a inceput in cursul diminetii, cand de la ora 9:00, a fost savarsita Sfanta Liturghie Arhiereasca, la Catedrala Mitropolitana din Sibiu de catre Inaltpreasfintitul Laurentiu, Arhiepiscopul Sibiului si Mitropolitul Ardealului, si soborul de preoti.Slujba de sfintire a apei a avut loc in Piata Mare, unde preotii au sfintit apa din butoaie, iar apoi sibienii au primit si ... citeste toata stirea