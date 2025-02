Mini-sezatoarea Copiilor, la Muzeul Satului Talmacel

Prima editie din acest an a "Atelierului fain", o initiativa a artistului popular si mestesugarului Mariana Iulia Filimon, ce isi propune promovarea traditiilor, obiceiurilor si indeletnicirilor traditionale din satele romanesti, a fost dedicat martisorului romanesc si s-a desfasurat in premiera la Muzeul satului Talmacel, sambata, 15 februarie. Intalnirea s-a transformat repede in Mini-sezatoarea Copiilor din satele sibiene, pe langa localnici participand zeci de copii din Sura Mare, Boita, ... citește toată știrea