Ministerul Finantelor a actualizat ghidul e-Factura. Ce trebuie sa stie contribuabilii

In contextul imbunatatirii sistemului e-Factura, pe fondul colaborarii cu firmele care ofera servicii de contabilitate si cu reprezentantii mediului de afaceri, M.F. a actualizat ghidul de accesare si utilizare a sistemului RO e-Factura.Ghidul este disponibil pe www.mfinante.gov.ro sau poate fi accesat direct prin linkul: https://mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/Ghide-Factura_21022024.pdfUn aspect important semnalat de contribuabili a fost imposibilitatea accesarii sistemului in situatiile in ... citește toată știrea