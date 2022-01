Ministerul Muncii a alocat 200 de milioane de lei pentru tratamentele balneare

Bugetul pentru biletele de tratament balnear din acest an este de 200.000.000 lei, din care se pot cumpara maxim 101.000 bilete. Biletele vor fi repartizate pe 19 serii.Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a pus in dezbatere publica proiectul de Hotarare de Guvern pentru stabilirea numarului biletelor de tratament balnear care se vor acorda in acest an.Bugetul alocat in acest an este de 200.000.000 lei, iar proiectul de act normativ prevede ca din aceasta suma pot fi achizitionate cel ... citeste toata stirea