Ministrul Sanatatii recomanda triajul si purtarea mastii de protectie in scoli

Profesorii si elevii din scolile din Romania sunt indemnati sa poarte masca de protectie, iar la inceputul cursurilor sa fie facut un triaj epidemiologic, in conditiile in care in Romania se inregistreaza in acest moment multe cazuri de gripa.Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si ministrul Educatiei, Ligia Deca, au sustinut joi o conferinta de presa si au recomandat purtarea mastii de protectie in scoli si triajul epidemiologic.Cursurile vor fi reluate in scoli incepand de luni, 9 ... citeste toata stirea