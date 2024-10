Minor dat disparut de familie. Cine il vede sa sune la 112

Politistii sibieni au fost sesizati despre disparitia unui minor in varsta de 16 ani, care a plecat de acasa, din Sibiu, cartierul Turnisor, zona "Cascada", fara a mai reveni la domiciliu. Cine il vade este rugat sa sune la 112."La data de 9 octombrie a.c., politistii sibieni au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, in data de 08 octombrie, in jurul orei 14:30, fiul sau minor, VARGA CRISTIAN, in varsta de 16 ani, a plecat voluntar din municipiul Sibiu (cartierul Turnisor, ... citește toată știrea