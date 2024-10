Minor de 15 ani, disparut de la domiciliu, din Sibiu! Daca l-ati vazut, anuntati urgent Politia!

Politistii sibieni desfasoara o ampla actiune de cautare a unui adolescent in varsta de 15 ani, care a plecat intr-o directie necunoscuta fara a mai reveni acasa.La data de 28 octombrie, politistii sibieni au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, astazi, in jurul orei 16:00, fiul sau, Seicean Andrei Alexandru, in varsta de 15 ani, cunoscut cu afectiuni medicale, a plecat voluntar de la domiciliu, din municipiul Sibiu, fara a mai ... citește toată știrea