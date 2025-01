Minora de 16 ani, disparuta de la domiciliu, cautata de politie

Politistii sibieni cauta o minora in varsta de 16 ani care a plecat in 6 ianuarie de la domiciliul din Rosia, intr-o directie necunoscuta, fara a mai reveni acasa. Cine o vede este rugat sa sune la 112."La data de 6 ianuarie a.c., in jurul orei 19.00, politistii sibieni au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, la data de 5 ianuarie a.c., in jurul orei 16.00, fiica sa minora, FLOREA NICOLETA FRANCESCA, in varsta de 16 ani, a plecat de la domiciliu, din localitatea Rosia, ... citește toată știrea