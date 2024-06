Minora, plecata de la domiciliu, data disparuta de familie

Vineri seara o femeie a anuntat plecarea de la domiciliu a fiicei sale, fara ca aceasta sa mai revina acasa. Fata are 15 ani. Este din Sibiu, iar la momentul plecarii de acasa purta pantaloni blue-jeans de culoare albastra, tricou alb si adidasi albi.Politistii sibieni au dat-o in urmarire, cei care o vad fiind rugati sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze gratuit numarul unic pentru situatii de urgenta 112."Politistii sibieni cauta o minora in varsta de 15 ani, ... citește toată știrea