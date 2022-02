Minora rapita din curtea unei case, gasita in Sibiu, in compania unui baiat de 13 ani

In noaptea de miercuri spre joi, 9 / 10 februarie, a fost emisa o alerta de rapire a unui copil in judetul Sibiu. Dupa nici 10 ore, copila rapita a fost gasita. Povestea s-a petrecut in Talmaciu - Sibiu, unde miercuri seara, 9 februarie, in jurul orei 21:20, s-a primit o sesizare despre faptul ca o minora de 13 ani a fost luata cu forta din curtea unei case de persoane necunoscute, care au obligat-o sa se urce intr-o masina si au disparut rapid din zona.Cinci ore mai tarziu, dupa alcatuirea ... citeste toata stirea