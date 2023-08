Productia inedita a Ansamblului Folcloric Profesionist "Cindrelul-Junii Sibiului", "Miracolul traditiilor romanesti", ajunge si in casele telespectatorilor duminica 13 august, ora 21, la TVR1 si TVR International. Premiera a avut loc recent in cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu si valorifica traditii, jocuri si cantece vechi romanesti, multe dintre acestea fiind recunoscute ca valori universale, prin includerea in Patrimoniul Mondial UNESCO.Generatii de Juni ai Sibiului, ... citeste toata stirea