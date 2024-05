Mitropolitul Ardealului a binecuvantat, in Selimbar, un nou lacas de rugaciune

Biserica cu hramurile "Sfantul Arhidiacon Stefan si Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" din Parohia Selimbar se afla inca in constructie din anul 2022. Preotul paroh Ioan Schiau a reusit, cu ajutorul autoritatilor, alaturi de binefacatori si credinciosi, sa ridice in doi ani edificiul acestui lacas de cult, iar incepand cu aceasta saptamana credinciosii au si un lacas de rugaciune.Acesta a fost binecuvantat in prezenta Inalt Prea Sfintiei Sale Laurentiu Streza, mitropolit al Ardealului, iar sub ... citește toată știrea