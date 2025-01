Mitropolitul Ardealului a fost prezent la Festivalului Cetelor de Feciori din Tara Fagarasului

In fiecare an, pe 7 ianuarie la Catedrala "Sfantului Ioan Botezatorul" din Fagaras are loc "Festivalului Cetelor de Feciori din Tara Fagarasului" care este o adevarata traditie pentru locuitorii orasului. Ajuns la a XVII-a editie evenimentul imbina portul cu obiceiurile si cultura locala.La eveniment au fost prezente oficialitati importante, printre care IPS Laurentiu Streza-Mitropolitul Ardealului si primarul din Saliste, Horatiu Racuciu, alaturi de primari, preoti si alti reprezentanti ai ... citește toată știrea