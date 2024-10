Moastele Sfantului Gheorghe de la Cernica au ajuns la Gura Raului. Unde pleaca mai departe

La Catedrala Mitropolitana din Sibiu a ajuns sambata seara Capul Sfantului Cuvios Gheorghe de la Cernica. Dupa popasul la Catedrala Mitropolitana din Sibiu, moastele vor fi purtate in pelerinaj prin Marginimea Sibiului.Primul popas pe care l-au facut moastele in pelerinaj a fost la Biserica "Sf. Parascheva" din Parohia Gura Raului II, urmand sa ajunga apoi in Jina, Tilisca, Sibiel si Saliste."Racla in care se pastreaza capul Sfantului Gheorghe de la Cernica si Caldarusani a fost adusa ... citește toată știrea