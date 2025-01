Modificari in programul de circulatie al autobuzelor Tursib

Tursib informeaza ca, incepand cu data de 8 ianuarie 2025, in urma analizei planului de transport si a solicitarilor clientilor nostri se vor efectua o serie de ajustari in scopul optimizarii planul de transport.Modificarile care vor fi valabile incepand cu data de 8 ianuarie 2025 sunt urmatoarele:Ajustarea programului de circulatie pe traseele: 1, 2, 5, 10, 11, 15, 112, 116, 117, 118 si 217.Orarele din statii vor fi actualizate in data de 8 ianuarie 2025 si vor avea in partea dreapta jos ... citește toată știrea