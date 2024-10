"Monstrii" de peste 4 tone cuceresc Sibiul, in premiera, la Monster Truck Show

Sibiul va fi gazda, in pemiera, a unui show inedit, Monster Truck Show, un spectacol inedit sustinut de echipa Christopher Team.Show-ul li se adreseaza in mod special amatorilor de motorsport, ai off-road-ului si pasionatilor celebrelor monster truck-uri americane ce cantaresc peste patru tone.Spectacolele care se intind pe durata a doua ore contin sarituri ale "monstrilor" peste mai multe masini, pe care le vor strivi ulterior sub rotile lor imense, drifturi, sarituri si treceri prin foc, ... citește toată știrea