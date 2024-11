"Morometii 3", proiectie de gala in prezenta echipei filmului, la Cine GOLD

Cine GOLD aduce, in premiera, pe marele ecran, "Morometii 3", proiectia de gala avand loc in prezenta echipei filmului."Morometii 3" continua povestea familiei Moromete, concentrandu-se pe evolutia lui Niculae in contextul schimbarilor sociale si politice din anii '50. Filmul a fost apreciat la festivaluri nationale, castigand Premiul Publicului la TIFF 2024. In film sibienii ii pot vedea pe actorii Alex Calin, Horatiu Malaele, Mara Bugarin, Olimpia Melinte, Iulian Postelnicu."Anul 1954 il ... citește toată știrea