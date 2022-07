Motivul pentru care instanta a validat casatoria unor minori "conform legii tiganesti". Fata a nascut la 12 ani

Judecatoria Avrig a confirmat o ordonanta de renuntare la urmarire penala emisa de catre procurori in cazul unui adolescent de 17 ani, cercetat pentru act sexual cu un minor, dupa ce s-a casatorit cu o fata de 11 ani, care si facut un copil la varsta de 12 ani. Totul a inceput in 2017, cand doua familii de romi s-au inteles pentru casatoria unei fete de 11 ani cu un baiat de 17 ani. Parintii fetitei si ai adolescentului "au tocmit o cununie dupa obiceiurile tiganesti, in care au fagaduit ... citeste toata stirea