Mult mai mult decat niste simple firimituri de viata adevarata

Macar duminica, 26 iunie, sa ne reamintim, cu mandrie patriotica,de Ziua Drapelului nostru Sfant, cu faldurile in cele trei armonioase culori ale sale: Rosu-Galben si Albastru. Este acel stindard care avea sa fie arborat, intaia oara, si in secret, pe partea cea mai dosnica a catargelor unor mici vapoare comerciale dunarene apartinatoare tinuturilor tarii Romanesti, intens supravegheate si vamuite de tot mai nesatuii sultani si viziri ai Imperiului Otoman. Erau acele timpuri de restriste in ... citeste toata stirea