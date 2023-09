Primaria Municipiului Medias se alatura si in acest an evenimentului international "Noaptea Cercetatorilor Europeni", organizat in data de 29 septembrie 2023. Initiata in anul 2005, manifestarea este o initiativa a Comisiei Europene, constituind cel mai cunoscut si longeviv eveniment despre stiinta si cercetare. La nivelul intregului continent, vor lua parte anul acesta 26 de tari cu peste 400 de orase, iar la nivel national vor participa 28 de orase din intreaga tara.In municipiul Medias, ... citeste toata stirea