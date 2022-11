Municipiul Sibiu are strategiile pentru dezvoltarea unitara si integrata in urmatorii ani

Sibiul are aprobate trei documente strategice care vor stabili modul in care se va dezvolta municipiul pana in anul 2030."Cele trei documente strategice ale Primariei Municipiului Sibiu - Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana, Planul de Mobilitate Urbana Durabila si Strategia si Planul de adaptare la schimbarile climatice - au fost aprobate astazi, cu unanimitate de voturi, de catre Consiliul Local Sibiu. Aceste strategii, deosebit de importante, au rezultat ca forma finala dupa ... citeste toata stirea