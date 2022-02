Municipiul Sibiu depaseste rata de incidenta COVID de 26 la mie

De la debutul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS-CoV-2 un numar de 55.052 de sibieni. Este vorba despre 54.403 adulti si de 649 de copii.In ultimele 24 de ore au fost confirmate 561 de persoane, dintre care 87 sunt reinfectate.Pana marti, 1 februarie, au fost vindecate 42.981 de persoane, iar 1.695 de persoane au decedat. In ultimele 24 de ore a fost raportat un deces, la o femeie de 77 de ani, nevaccinata.Marti, la ora 08:00 erau spitalizate 247 ... citeste toata stirea