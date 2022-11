Muzeul Brukenthal: in premiera - doua muzee sibiene luminate in culorile drapelului Romaniei

Muzeul National Brukenthal aunta ca fatada Muzelui de Istorie Naturala si a Muzeului cinegetic "August von Spiess" vor fi luminate in culorile drapelului Romaniei, cu prilejul Zilei NationaleCu acest prilej, managerul interimar al Muzeului National Brukenthal din Sibiu, dr. Alexandru Constantin Chituta a declarat: "am achizitionat proiectoare led, de mica intensitate, care vor lumina arhitectural doua dintre cladirile ce apartin Muzeului National Brukenthal. In acest sens, cu prilejul Zilei ... citeste toata stirea