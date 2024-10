Muzeul Brukenthal lanseaza volumul "Palatul Brukenthal. Ghidul expozitiilor"

Muzeul Brukenthal, unul dintre cele mai mari muzee din tara, le prezinta sibienilor si nu numai, expozitiile permanente din perioada 2015 - 2024, in volumul "Palatul Brukenthal. Ghidul expozitiilor"."In anul 1888, Emily Gerard, autoarea cartii "The Land Beyond the Forest: Facts, Figures, and Fancies from Transylvania" scria: "Oamenii din Hermannstadt se refera in mod obisnuit, cu solemnitate, la Palatul Brukenthal ca fiind cel mai stabil si neschimbat reper din tot ce le este cunoscut, asa ... citește toată știrea